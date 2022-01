GF Vip, Aldo Montano attacca Alex Belli: "Non torneremo amici"

Aldo Montano, tra i concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha deciso di abbandonare la trasmissione nei primi giorni di dicembre per poter passare le festività natalizie e il Capodanno insieme ai propri familiari.

Per i telespettatori è stato un duro colpo, siccome lo sportivo era tra i favoriti per poter vincere il “GF Vip”. Va comunque detto che Montano non ha creato tantissime dinamiche all’interno degli studi di Cinecittà, escludendo una piccola rivalità con Soleil Sorgè e una lite, ove sono arrivati quasi alle mani, con Alex Belli.

L’intervista di Aldo Montano

Prima della loro lite Aldo e Alex hanno condiviso una bella amicizia, ma a causa dei comportamenti tenuti dall’attore negli ultimi mesi il campione olimpionico ha deciso di allontanarsi da lui. In una intervista al settimanale “Chi Magazine” lo sportivo ribadisce nuovamente il poco apprezzamento nei confronti di Alex Belli e ci tiene a sottolineare l’impossibilità di vedere una pace tra loro due.

“Direi che per come stavano andando le cose con lui lo scontro era inevitabile“ afferma con una certa decisione Aldo Montano che poi aggiunge: “Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta. Non torneremo amici. Ma tranquilli che non muore mica il mondo”.

Nella casa Aldo ha stretto comunque delle belle amicizie e afferma di essere pronto a portare avanti i bei rapporti una volta finito quest’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”: “Le amicizie vere che ho creato sono altre. Sicuramente fuori ritroverò Manuel Bortuzzo, ma anche Gianmaria. A parte loro mi incuriosisce tanto Barù. Ammetto che mi piace molto. Penso sia ironico. Mi piace tanto come parla, è tagliente ma mai volgare. Spero in studio di farci due chiacchiere”.