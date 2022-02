GF Vip, Aldo Montano attacca Alex Belli: "Il suo ritorno nella casa è stomachevole"

Il rapporto tra Aldo Montano e Alex Belli, due dei concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini, è iniziato nel migliore dei modi. Con il passare del tempo però a causa di alcune incomprensioni, e di una lite furente scaturita quasi alle mani, la loro amicizia si è incrinata del tutto.

Negli ultimi giorni l’ex protagonista di “CentoVetrine”, oltre al triangolo amoroso con protagonisti Soleil Sorgè e Delia Duran, sta facendo parlare i telespettatori per il suo nuovo ingresso temporaneo nonostante la squalifica ricevuta da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore, specificando i motivi dietro a questa scelta, afferma che vuole far schiarire le idee ad Alex Belli su quale ragazza uscire dalla casa.

Le parole di Aldo Montano

Come riportato testualmente dal “Corriere dello Sport” Aldo Montano, intervistato dalla pagina Instagram di “Casa Chi“, ha voluto commentare il nuovo ingresso, che dovrebbe avvenire dopo il periodo di quarantena, da parte di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia.

Lo sportivo ritiene il suo ingresso: “Stomachevole. Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in pratica l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli, o Gabelli per meglio dire”.

Aldo Montano poi ricorda che Alex, durante la sua intervista nei salotti di Silvia Toffanin, ha dichiarato il suo addio immediato dal piccolo schermo per avere un po’ di privacy: “Lui non c’ha nemmeno pensato cinque secondi se rientrare o meno. A ‘Verissimo’ ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del GF Vip. Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi”.