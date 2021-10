GF Vip, Aldo Montano aiuta Manuel Bortuzzo a chiudere definitivamente con Lulù Selassié

La prima coppia che ha fatto parlare in questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù. Nel corso delle settimane però la loro situazione si è complicata sempre di più, ove il nuotatore ha manifestato alcuni dubbi sul suo rapporto con la ragazza.

Nel pomeriggio di ieri, come riportato dal sito “Isa & Chia“, Manuel ha chiesto l’aiuto del suo amico per chiudere la sua relazione con Lulù Selassié. Il nuotatore rivela di essere voluto entrare all’interno della casa senza pensare che potesse nascere una storia d’amore, e vuole continuare a percorrere questo percorso senza avere nessun rapporto di tipo sentimentale.

Aldo Montano condivide totalmente il suo discorso, e conoscendo il carattere totalmente agli antipodi da parte dei due ragazzi, consiglia a Manuel di chiudere definitivamente con la principessa. Lo sportivo infatti crede che, almeno attualmente, non è il momento né il contesto ideale per cercare d’impegnarsi per una relazione.

Bortuzzo, continuando con il suo discorso, afferma di aver già rivelato alla Selassié i suoi attuali sentimenti: “Lei dice che mi capisce e che sa chi sono, ma non è vero. Lei è impossibile che sappia chi sono, non mi conosce. Non può dire di sapere cosa penso. Lei dovrebbe dirmi ‘con te sto bene qui dentro, poi vedremo cosa succederà’. Dopo una settimana cosa vuoi che siamo? Niente. Mi lasciasse il tempo di capire. Mi mette le pressioni“.

Aldo, oltre a concordare con il suo amico, ribadisce per l’ennesima volta a Manuel di avere nelle prossime ore un confronto con Lulù e rivelarle in maniera netta di chiudere la loro storia. Infatti, con il passare delle settimane, l’affetto della principessa potrebbe solamente aumentare e questa rottura potrebbe causare soltanto ulteriore dolore.

Per Manuel però la sua paura più grande resta quello di essere riconosciuto nei prossimi anni solamente per aver avuto una relazione con Lulù, mentre lui vorrebbe essere ricordato per altro: “Abbiamo tante cose da raccontare e poi magari capita che il mio essere qua prende una piega che non ha senso per me, che non mi fa dare niente, poi esco da qua e che ho fatto? La storia nel Gf? Non è nelle mie corde“.

A quanto pare quindi tra Manuel e Lulù sembra essere arrivato il capolinea, e tanti fan del “Grande Fratello Vip” si aspettano il loro fatidico faccia a faccia. Sicuramente nella puntata di questa sera Alfonso Signorini dedicherà un buon segmento della diretta alla coppia.