Ha sempre avuto alcune remore a partecipare ai reality show, decidendo infatti in più occasioni di rifiutare le numerose offerte ricevute negli anni. Questa volta però sembra che qualcosa sia cambiato per l’ex campione olimpico Aldo Montano. Nonostante la sua iniziale titubanza, alla fine il nuotatore ha deciso di dire “si” ad Alfonso Signorini, partecipando dunque a questa nuova entusiasmante edizione del “Grande Fratello Vip“.

In una recente intervista concessa a Vanity Fair prima di entrare nella casa, Montano confessa che non ha mai amato particolarmente partecipare ai reality, ma questa volta pare sia stato finalmente convinto da sua moglie a rimettersi in gioco, dimostrando il suo vero carattere, la sua vera personalità, così lontana da quella degli anni passati.

Aldo Montano: l’abbandono momentaneo

Ecco infatti il motivo della partecipazione al GF Vip: “Cosa mi ha spinto ad accettare? Mia moglie, che ha talmente insistito che, forse forse, potrei pensare di essere noioso a casa […] Mi piacerebbe uscire per quello che sono, una persona estremamente semplice. Ho passato tanti anni sotto i riflettori come “il festaiolo” e “il gossipparo”, ma chi mi conosce sa che sono completamente l’opposto“.

Nonostante sia iniziato da appena una settimana, sembra però che nel corso della passata puntata, il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha dichiarato che Montano dovrà assentarsi, necessariamente e in via del tutto eccezionale, dalla casa, per motivi puramente istituzionali.

Ecco infatti quanto dichiarato da Signorini in merito alla questione: “Devo fare una comunicazione importantissima. Dovete sapere che Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che ci fa molto onore. Impegno che aveva già preso precedentemente. Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto“. In attesa di un suo presto ritorno, non resta a questo punto che concentrarsi sul resto dei partecipanti della casa che, di certo, riescono sempre a creare colpi di scena e pettegolezzi.