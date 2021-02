GF Vip, Alda D’Eusanio squalificata dal gioco: Tommaso Zorzi lo scopre e lo rivela agli altri

Un provvedimento molto duro quello preso dal “Grande Fratello Vip” nei confronti di Alda D’Eusanio dopo le dichiarazioni sconcertanti su Laura Pausini e il marito Paolo Carta. Mediaset ha preso subito le distanze dalle parole dell’ex gieffina e lo ha fatto tramite un comunicato ufficiale e ha messo in pratica l’immediata squalifica della D’Eusanio dal reality: “Per le reiterate affermazioni inopportune e offensive anche riferite a persone non presenti nella Casa”.

Quindi Alda è come sparita per magia, ma questa sua sparizione non sembra aver destato alcuna perplessità tra i suoi ex colleghi di viaggio che hanno continuato la loro vita da reclusi come se niente fosse successo. Viene da pensare che i vipponi abbiamo capito in qualche modo il perché di questa uscita, ma a fare chiarezza, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ci pensa il sempre attento Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi rivela la squalifica di Alda D’Eusanio

E’ stato proprio lui, infatti, ha rivelare il vero motivo della scomparsa – mediatica – della D’Eusanio e sul web si stanno diffondendo a macchia d’olio alcuni video in cui si vede proprio l’influencer mentre racconta a Stefania Orlando e a Samantha De Grenet quello che sarebbe accaduto alla D’Eusanio.

L’informatissimo Zorzi, si avvicina alla De Grenet e con fare furtivo le passa l’informazione: “Hanno squalificato Alda. Vai in confessionale. Non dire niente!” per poi spostarsi immediatamente, dimenticandosi che alle telecamere del Grande Fratello non sfugge mai nulla, tanto meno all’attento pubblico sovrano. La stessa rivelazione la farà poco dopo anche ad una sorpresa Stefania Orlando.

Al momento non è chiaro se la produzione e Alfonso Signorini decideranno di affrontare lo spinoso e delicato argomento anche nella diretta di lunedì prossimo, sta di fatto che la posizione di Mediaset e del programma è ben chiara e la decisione presa nei confronti di Alda D’Eusanio lo dimostra. La sua uscita immediata dalla Casa ha evitato anche commenti tra i vip che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione.