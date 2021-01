GF Vip, Alda D’Eusanio pronta a entrare nella Casa: "Ma vuole portarsi il suo pappagallo"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è stato annunciato il prolungamento della trasmissione per altre due o tre settimane. La notizia non è stata presa molto bene dai concorrenti e quelli che hanno più sofferto su questa decisione sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Oltre alle minacce per il momento però nessun concorrente attualmente nella Casa ha deciso di abbandonare definitivamente il reality. Intanto, secondo il sito Dagospia, Alfonso Signorini insieme ai suoi autori starebbe cercando degli altri concorrenti per cercare di fare concorrenza alle prossime puntate del Il cantante mascherato in onda su Rai 1.

Il possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Oltre a lanciare l’indiscrezione, Dagospia rivela anche il nome della possibile concorrente pronta a entrare negli studi di Cinecittà: si tratta di Alda D’Eusanio, famosa giornalista conosciuta anche per essere stata l’opinionista della fallimentare edizione de L’Isola dei Famosi insieme ad Alba Parietti e condotto da Alessia Marcuzzi.

E secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino la giornalista starebbe facendo di tutto per portarsi con sé il suo inseparabile pappagallo: “Flash! – l’ultima concorrente che farà il suo ingresso, venerdì prossimo, in quella gabbia di “celebro-lesi” che è diventato il ‘Grande Fratello Vip’ è la peperina Alda D’Eusanio. Ma c’e’ un problema: lei non vive senza il suo pappagallo e lo vuole portare in trasmissione (finalmente farebbe il suo ingresso al GF Vip un essere sano di mente)”.

Per lei si tratterebbe della prima esperienza da concorrente in un reality, anche se nonostante l’indiscrezione rilanciata dal sito, pare abbastanza difficile che possa far parte davvero del gioco. Ormai manca circa un mese alla fine del Grande Fratello Vip e quindi a oggi sembra essere più probabile che possa entrare nella Casa come ospite per un paio di settimane prima di abbandonare gli studi.