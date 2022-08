GF Vip, Alda D’Eusanio contro l’ingresso di Giovanni Ciacci: "Sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa"

Ascolta questo articolo

Il primo vippone ufficializzato per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, è Giovanni Ciacci. L’ex hair stylist di “Detto fatto” ha confermato il tutto in una intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine”.

In questa lunga intervista alla rivista, Ciacci ammette di aver accettato la proposta di Signorini con l’obiettivo di parlare della sua sieropositività, cioè la presenza di anticorpi specifici per l’HIV nel proprio corpo, in un programma tanto seguito come il “Grande Fratello Vip”.

Un desiderio condiviso insieme a Signorini, poiché il conduttore ha ammesso di aver modificato il regolamento per poter far entrare Giovanni Ciacci nella Casa. Infatti, fino a questo momento, in un reality show non avrebbe potuto partecipare un concorrente sieropositivo.

Alda D’Eusanio contro la presenza di Giovanni Ciacci

Non tutti però sono d’accordo con la presenza di Ciacci nella Casa più spiata d’Italia, tra cui Alda D’Eusania. Tra l’altro la scrittrice, nelle interviste rilasciate negli anni, non ha mai speso una bella parola per il “GF Vip”, sottolineando come le abbia rovinato la vita a causa della sua squalifica per le frasi di cattivo gusto dette su Paolo Carta, il marito di Laura Pausini.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Alda, al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, lancia una frecciatina al reality show: “Dal punto di vista televisivo trovo sia stata una scelta di puro cinismo… Sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa“.

Sempre al settimanale di Signoretti in una intervista di Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio campione del Mondo nel 1982, ha affermato: “Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in TV, visto che era in parte sparito. Non mi piace che si metta la medaglietta del sieropositivo”.