GF Vip, alcuni fan urlano frasi contro Alex Belli: la reazione dell’attore

Sembra che i comportamenti del noto attore Alex Belli non stiano riscuotendo il successo sperato, quantomeno all’esterno della casa più spiata d’Italia. Si fa infatti riferimento ai modi, agli intrigati rapporti, spesse volte criptici e conflittuali, di Belli nei confronti di alcuni concorrenti della casa, in particolar modo con Soleil Sorge.

Non è passato molto tempo da quanto Alex aveva deciso di aprire la porta rossa, bloccato immantinente da Soleil. In molti non hanno creduto minimamente alla scenata di Alex, affermando che non il suo non è altro che un copione già scritto in testa, il suo comportamento, a detta di molti utenti sul web, è finto, privo di veridicità sotto ogni punto di vista.

Gli insulti ad Alex Belli: la sua reazione

In queste ore, durante una partita a biliardo insieme a Katia Ricciarelli, Alex viene a sapere di alcune frasi che gli hanno riservato alcuni fan dello show nei suoi confronti. Belli non ha avuto modo di poter rispondere direttamente in quanto non era fisicamente presente in giardino, ma il tutto è stato fedelmente riportato da Jessica Selassié che, con fare quasi intimorito, chiede all’attore se davvero vuole sapere cosa contenevano quelle urla provenienti dall’esterno della villa.

Alex, con fare quasi indifferente, invita Jessica a vuotare il sacco: “Hanno detto qualcosa di interessante?” e a quel punto la princess afferma: “Non è una roba carina per te. Non so se la vuoi sapere[…] Ha detto Soleil stai lontana da Alex, è una me**a, un cornuto nato. Tutta roba brutta“. Belli ha ascoltato in silenzio quanto dichiarato da Jessica, tanto che ad intervenire nella discussione ci ha pensato Katia, dichiarando, con fare infastidito: “Che str**zi, vabbé vabbè”.

Dal canto suo invece pare che l’attore non abbia minimamente raccolto la provocazione lanciata dai fan dello show, continuando con indifferenza e noncuranza la partita insieme alla Ricciarelli.