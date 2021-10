GF Vip, alcuni concorrenti si lamentano dell’igiene: "Alcuni hanno le orecchie piene di cerume e puzzano di pesce"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è arrivato il momento di fare alcune confessioni poche carine. Come riportato dal sito “Biccy” Alex Belli ha parlato dell’igiene di alcuni concorrenti presenti negli studi di Cinecittà, ove non si tira indietro con le critiche.

Secondo l’attore, durante un massaggio alle orecchie a Lulù Selassié, lancia una frecciatina: “Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo”.

La presunta scarsa igiene nella casa

Questa voce viene confermata dall’altra sorella della Selassié, cioè Jessica, ove rivela che altri vipponi puzzerebbero di pesce marcio e si sente spesso quell’odore lì all’interno della casa. Belli chiede il nome della persona incriminata, ma la principessa etiope, dopo averci pensato per un po’, decide di dirglielo in un orecchio.

Sempre come riportato dal sito “Biccy”, Jessica ha iniziato a far girare le parole di Alex Belli parlandone con Raffaella Fico e Francesca Cipriani: “Ragazze lo dico a voi, perché non si tratta di voi. Ma ho un gossip molto croccante. Qui abbiamo un’orecchia croccantissima, piena di cerume. Una che vaga qui intorno”. L’ex compagna di Mario Balotelli dapprima si dichiara disgustata per le parole di Jessica, ma successivamente ammette di aver capito di chi si tratta.

Ritornando a parlare della presunta ragazza con le orecchie sporche, secondo molti telespettatori su Twitter rivelano che si tratterebbe di Sophie Codegoni. Infatti Alex Belli, sempre come si può leggere sui social, ne avrebbe già parlato con la ragazza in presenza di Manuel Bortuzzo nei giorni scorsi.