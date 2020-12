GF Vip, Alberto Urso si esibisce nella Casa: spunta una vecchia frecciata di Zorzi

E’ iniziato il conto alla rovescia per il Natale che i vipponi trascorreranno nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Sicuramente sarà per loro un Natale impossibile da dimenticare, e lo sarà anche per il resto degli italiani considerando le restrizioni imposte dal nuovo Dpcm che costringono la maggior parte di noi lontano dai nostri cari.

Nella diretta di ieri sera 21 dicembre su Canale 5, Alfonso Signorini e il suo staff hanno voluto regalare ai vipponi un momento speciale grazie alle esibizioni di Alberto Urso e di Arisa. Ha iniziato quest’ultima con il classico “Happy Xmas” e poco dopo è toccato all’ex vincitore di Amici esibirsi in un medley natalizio, fino ad arrivare al duetto con “Guarda che luna” di Fred Buscaglione.

I gieffini sono rimasti estasiati da questa meravigliosa sorpresa, ma andando a scavare nei meandri del web e più precisamente di Instagram, è emerso un particolare altrettanto sorprendente che riguarda un vecchio commento di Tommaso Zorzi indirizzato proprio ad Alberto Urso. Niente sviolinate e parole di stima, anzi tutt’altro: vediamo di cosa si tratta.

GF Vip, il commento di Zorzi su Alberto Urso

Chi ha seguito il “Grande Fratello Vip” in questi ultimi mesi avrà senza dubbio notato la tagliente ironia di Tommaso Zorzi, la stessa che l’influencer ha sempre usato nei commenti e nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Proprio in una di queste storie, tempo indietro, Zorzi ha rivelato il suo pensiero su Alberto Urso con un irriverente: “Alberto Urso, due cog***i così non me li facevo da un po’“.

Nella serata di ieri sul web si sono scatenati i fan di Urso e di Zorzi che hanno dato vita ad un scontro via web per difendere il proprio beniamino. Ansiosi di scoprire quale sarebbe stata la reazione del vippone davanti al cantante, Zorzi non ha commentato in nessun modo e ha assistito all’esibizione con interesse, così come aveva fatto poco prima con quella di Arisa.