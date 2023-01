GF Vip, Alberto De Pisis ed i sentimenti per Edoardo Donnamaria: "Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi"

Ascolta questo articolo

Durante i primi giorni di gennaio Alberto De Pisis, per la prima volta nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ha ammesso di provare dei sentimenti per Edoardo Donnamaria, nonostante l’interesse del vippone nei confronti del volto di “Forum”, in realtà, era molto evidente da alcune settimane prima.

Rispondendo ad alcune domande di Luca Onestini infatti Alberto, senza giri di parole, aveva ammesso di essere praticamente innamorato di Edoardo: “Ma guardante quanto è bello… e se ride io mi sciolgo completamente. A modo mio, un po’ innamorato lo sono”.

La nuova confessione di Alberto De Pisis

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” durante la diretta del 16 gennaio Alberto viene chiamato in mystery room da Alfonso Signorini per isolarlo dagli altri concorrenti. Qui il conduttore prova a fargli parlare di Edoardo Donnamaria, e l’influencer non nasconde di provare un qualcosa nei confronti del suo amico ammettendo però, senza giri di parole, che il suo sentimento non è corrisposto.

“Non posso essere innamorato, posso avere un trasporto emotivo per qualcuno che mi rende felice“ afferma Alberto per poi aggiungere: “Non è gelosia, non è il termine giusto, però è ovvio che mi faccio da parte. Questo è un caso in cui fare un passo indietro costa tanto. Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi piano piano. Non ti nego che è stata una doccia fredda”.

Parlando del suo passato amoroso, Alberto ricorda di aver avuto alcuni rapporti piuttosto complessi e sottolinea che non si sarebbe mai aspettato di potersi innamorare al “Grande Fratello Vip”: “Esperienze negative ne ho vissute, ho scoperto l’amore non corrisposto fin da giovane. Le mie esperienze pregresse mi hanno portato a creare una corazza. Pensare di venire nella casa e risvegliare queste sensazioni è stato qualcosa di eccezionale. In Edoardo rivedo la dolcezza che troppe volte mi è mancata“.