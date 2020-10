GF Vip, Alba Parietti furiosa con Dayane Mello: "Rischia di rovinare la vita a mio figlio"

Alba Parietti non ci sta e così ha deciso di intervenire. La popolare conduttrice e soubrette è molto preoccupata per il figlio Francesco Oppini, che attualmente si trova chiuso nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove sta vivendo quella che probabilmente è l’esperienza televisiva più importante della sua vita. E in realtà Oppini si è rivelato una vera sorpresa, sotto molti punti di vista.

Simpatico, scherzoso e sempre con la battuta pronta, Francesco è molto ben voluto all’interno della casa (del resto non è mai stato nominato) e anche fuori i telespettatori sembrano approvarne il comportamento. Ma allora per quale motivo è preoccupata mamma Alba? La Parietti stessa ha ammesso che suo figlio sta facendo un bellissimo “Grande Fratello Vip”, un percorso in cui sta venendo fuori la sua indole pulita, “per bene”, come dice lei stessa.

Tuttavia c’è un grosso problema, e questo problema si chiama Dayane Mello. Non è un mistero che la modella brasiliana si sia infatuata del ragazzo, che tuttavia ha subito messo in chiaro come per lui sia una semplice amica, dal momento che ad attenderlo fuori c’è la fidanzata Cristina Tomasini, della quale si è detto innamoratissimo e con cui ci sono in programma le nozze.

Ma il dubbio di Alba Parietti sembra essere che giorno dopo giorno, avance dopo avance, Dayane riesca a creare dei frantendimenti tra Francesco e Cristina, che da casa non ha il quadro completo della situazione e c’è rimasta molto male quando, in confessonale, la Mello ha spiegato che era stato Oppini a fare il primo passo con lei, mandandole un bigliettino. L’equivoco era stato chiarito in puntata proprio grazie a mamma Alba, che aveva letteralmente dato il tormento ad Alfonso Signorini affinché affrontasse la questione.

Ma la showgirl non si sente ancora tranquilla, il suo timore è che Dayane riesca comunque a rovinare il bellissimo rapporto esistente tra il figlio e la fidanzata, che lei adora e che definisce “la nuora che tutte le mamme vorrebbero avere”. “L’ha preso di mira”, è sbottata la Parietti in una recente intervista, parlando proprio della sensuale brasiliana, “gli zompa addosso, lo bacia, lo abbraccia, non è giusto!”. Ha proseguito affermando che Francesco è innamoratissimo della fidanzata Cristina, con cui la renderà nonna prestissimo.

La ragazza però, non facendo parte del mondo dello spettacolo e non amando spettacolarizzare la propria vita privata (come invece fa la Mello, sembra sottolineare Alba), starebbe vivendo molto male l’avventura del fidanzato nella casa del GF Vip 5. Da qui il timore di mamma Alba che questa esperienza, nonché lo zampino di Dayane, possano rovinare la vita e il futuro del figlio.