GF Vip, Ainett Stephens ferma le speranze di Amedeo Goria: "Diamoci una calmata"

Le avance di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti. Il giornalista sportiva ne sta provando di tutti i colori, e le immagini in cui prova a farle il piedino e di “allungare le mani” durante la notte hanno fatto il giro di Twitter.

Nelle ultime ore però Amedeo, in maniera piuttosto discutibile e senza farsi nessuna domanda, si è cambiato i propri slip davanti a lei sotto alle coperte. I social hanno chiesto immediatamente la squalifica nei confronti dell’ex compagno di Maria Teresa Ruta, ma al momento Alfonso Signorini in merito sembra andare controcorrente con il pensiero della gente (come fatto capire chiaramente durante l’ultima diretta del ‘GF Vip’).

Ainett Stephens attacca Amedeo Goria

Fino a questo momento Ainett ha provato a sopportare ogni tipo di provocazione da parte di Amedeo, ma nelle ultime ore come riportato dal sito “Biccy“, sembra aver totalmente perso la pazienza. Infatti, durante uno sfogo, lo invita a darsi una calmata e di voler evitare nel creare ulteriori fraintendimenti, dal momento che fino a questo momento per lei è stato tutto un gioco.

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene” rivela l’ex gatta nera del “Mercante in fiera” che poi aggiunge: “Al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata“.

Al momento pare che Amedeo abbia recepito il messaggio, ma conoscendo il tipo di persona difficilmente si arrenderà dinanzi a un primo “no” di Ainett.