GF Vip, Ainett Stephens fa una confessione spiazzante: "Sono interessata ad un ragazzo in questa casa"

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è partita. Al momento si è ancora in una fase di rodaggio, con poche liti e discussioni. Solo Soleil e Gianmaria Antinolfi sono ai ferri corti. Diverso invece è il versante in love. Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù è scoppiata la passione e chissà che non possa capitare anche a un’altra coppia. Il GF ci mette del suo per far ravvivare la situazione, organizzando dei giochi particolari.

Durante uno di questi momenti, Ainette Stephens ha confessato che c’è un uomo nella casa che la stuzzica. La gatta nera è entrata da single e ha già puntato la sua preda. Ovviamente non si tratta di Amedeo Goria, il quale ci ha provato, spesso anche esagerando, con Ainette che gli ha rifilato un bel due di picche. La Stephens ha poi rettificato, affermando che ci sono altri uomini interessanti oltre al primo citato.

“Se sono interessata a qualcuno nella casa? Vi dirò di sì. C’è una persona che mi piace e mi stimola. Però per adesso è una conoscenza un po’ superficiale. Anzi, devo essere più precisa. A parte questo ragazzo, ce ne sono altri due interessanti. Però è presto, voglio conoscerli meglio e poi capire. Se ci sei anche tu tra questi Gianmaria? Eh, vedremo. Chi lo sa, può essere“, queste le parole dette ai suoi compagni.

La gatta nera non ha chiuso le porte a Antinolfi, oltre a lui i papabili sono: Andrea Casalino, Samy Youssef, Nicola Pisu. Gli altri sono tutti impegnati oppure troppo piccoli per Ainett, la quale non ha mai nascosto di preferire uomini coetanei oppure più grandi. Insomma, l’amo è stato lanciato e chissà se qualcosa evolverà nei prossimi giorni o settimane.

Nel mentre una nuova puntata sta per andare in onda e sicuramente, la confessione fatta dalla Stephens, non passerà inosservata. Alfonso Signorini ne parlerà e magari il nome del fantomatico lui potrebbe uscire fuori. Tante nuove emozioni attendono i vipponi, nella puntata che andrà in onda il 24 settembre.