GF Vip, Ainett perdona Amedeo. Ma Guenda rimprovera il padre: "Sei adulto, devi dare il buon esempio"

Il caso legato ad Amedeo Goria e delle sue avance ad Ainett Stephens non hanno fatto discutere solamente durante le dirette del “Grande Fratello Vip” ma anche al di fuori degli studi di Cinecittà. Infatti il Codacons in questi giorni, con un comunicato ha invitato gli sponsor ad allontanarsi dalla trasmissione a causa dei contenuti di basso livello offerti in queste settimane, in cui decidono di fare proprio l’esempio di Amedeo e Ainett.

In seguito ad alcuni atteggiamenti non proprio da galantuomo, Ainett nei giorni scorsi ha deciso di avere un confronto con il giornalista sportivo, invitandolo a non illudersi più di tanto e guardare a lei semplicemente come un’amica. Al momento Goria sembra aver imparato la lezione, dal momento che fino a questo momento non si sono registrati più degli approcci da parte di Amedeo.

L’ingresso di Guenda e il perdono di Ainett

Ritornando su questo argomento durante la puntata del 24 settembre, Signorini cerca di punzecchiare Amedeo. L’ex compagno di Maria Teresa Ruta inizialmente prova a giustificare i suoi gesti, affermando di essere un uomo piuttosto focoso, aggiungendo però di rispettare tutti i ragazzi e proprio per questo si è ridimensionato nei confronti di Ainett.

Questa versione dei fatti, come riporta testualmente “Fanpage“, viene confermata anche dall’ex gatta nera del “Mercante in fiera”: “L’ho fermato al limite, non ho permesso che andasse oltre. Avevo la sensazione che stesse andando troppo in là e lo ha capito benissimo. È un grande uomo“.

Nella casa entra anche la figlia Guenda Goria, ove ricorda al padre che in passato hanno discusso molto per i suoi comportamenti con le donne: “Sono molto attenta ai valori delle donne e alcuni tuoi atteggiamenti hanno offeso la sensibilità di alcune donne a casa. Hai una responsabilità e sei un uomo adulto, devi dare il buon esempio“.