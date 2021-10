GF Vip, Ainett non accetta le scuse di Soleil: "Sembra poco sincera"

Negli ultimi giorni si è scatenato un putiferio su Soleil Sorgè, una delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. La ragazza, durante una chiacchierata nella casa, ha dato dello scimpanzè ad alcuni concorrenti, ma non tutti sembrano aver apprezzato la sua uscita.

Tra le più offese troviamo Raffaella Fico e soprattutto Ainett Stephens, che durante la settimana ricorda di aver sofferto molto a causa del razzismo ed a volte si sarebbe addirittura vergognata di essere una persona di colore. Soleil, dopo la sua uscita, ha immediatamente chiesto scusa all’ex gatta nera de “Il mercante in fiera”, ma per il momento la donna non sembra voler sentire ragioni.

Ainett Stephens continua a rifiutare le scuse di Soleil

Nonostante Ainett nei giorni scorsi abbia chiesto le scuse in diretta da parte dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, non sembra essere ancora intenzionato a perdonarlo. Durante l’ultima puntata, mandata in onda nella giornata del 1 ottobre, i telespettatori hanno visto che la Stephens si sta comportando ancora in maniera indifferente nei suoi confronti.

“A me le sue scuse non sono sembrate sincere” Ainett con la massima schiettezza fa capire di non vedere nessun tipo di sincerità da Soleil dietro alle sue parole: “Lei ha riaperto una ferita in me. Lei è arrogante e si sente onnipotente qui nella casa. Ha minacciato tutti nella casa. Penso che questa ragazza si sia montata la testa. Qui tutti siamo il GF e tutti abbiamo una cosa da raccontare”.

Soleil invece, forse anche un po’ sorpresa dal pugno duro usato da Ainett, continua per la sua strada: “Io l’unica cosa che posso rispondere è chiedere veramente scusa. Sono mortificata. Il dare della scimmia era rivolto a tutto il gruppo”. Al momento però sembra esserci ancora una forte tensione tra le due donne.