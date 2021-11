GF Vip, Ainett attacca Alex Belli e difende Montano: "Aldo è un ragazzo splendido"

La lite tra Aldo Montano e Alex Belli avvenuta nella mattinata del 2 novembre è al centro dell’attenzione. I due concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini, si sono resi protagonisti di un duro battibecco a causa di un confessionale fatto dall’attore e poco gradito dallo schermidore.

Al momento la situazione sembra in alto mare e, salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente ritorneranno amici come un tempo. Intanto il pubblico si è letteralmente diviso in due parti, e non sono pochi coloro che hanno richiesto la squalifica di Aldo Montano poiché accusato di aver messo le mani addosso ad Alex Belli.

Ainett Stephens si schiera dalla parte di Aldo Montano

Oltre ai telespettatori, che commentano le vicende dei vipponi su Twitter, anche gli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno voluto commentare la vicenda legata ad Alex e Aldo. Ainett, come riporta testualmente il sito “Blog Tivvù”, prende le difese dello sportivo: “Aldo è stato provocato da Alex all’inizio. Poi stavano quasi arrivando alle mani ed è un atto che non va sostenuto e non deve essere permesso per nessun motivo al mondo, soprattutto in un contesto del genere. Tuttavia Alex te le tira fuori. Aldo è un ragazzo splendido, un’anima pura che ha conquistato tutti e sta conquistando anche l’Italia intera”.

Invece non nasconde di essere titubante sul comportamento tenuto da Alex Belli, accusandolo di essere poco rispettoso con Delia Duran per le avance fatte nelle ultime settimane a Soleil Sorgè e mette in dubbio il suo amore nei confronti della moglie.

Ainett si dichiara poi convinta che: “Io conosco un po’ Delia… se ci fosse stata lei al posto di Alex? Sicuramente sarebbe stata giudicata male da tutti”. Al momento proprio la donna sembra essere la più confusa e, dopo un periodo di silenzio, inizia ad allarmarsi per l’avvicinamento di Alex a Soleil.