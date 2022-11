GF Vip, Aida Nizar potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Aida Nizar ha iniziato a muovere i primi passi televisivi nel suo paese natìo partecipando a “Supervivientes“, l’edizione spagnola de “L’isola dei famosi”. Questa esperienza viene però ricordata per essere stata eliminata immediatamente e dove ha anche duri scontri con il presentatore del programma arrivando addirittura ad aggredirlo in diretta.

Nel 2017 partecipa invece alla quinta edizione del “Gran Hermano Vip” con l’obbiettivo di risollevare gli ascolti del reality in calo, ma anche in questa circostanza Aida viene eliminata quasi subito. In Italia invece acquisisce notorietà per via delle sue ospitate nel programma televisivo “Domenica Live“, condotto da Barbara D’Urso, in cui parla della sua amicizia con Marco Ferri.

Proprio grazie al successo ottenuto dalla D’Urso, Aida partecipa alla quindicesima edizione del “Grande Fratello Nip” in cui è la quarta eliminata del reality, ove si rende a suo malgrado protagonista per la squalifica di Baye Dame Dia a causa di una furente lite.

Il ritorno di Aida Nizar in Italia

Intanto nelle ultime ore si parla di un possibile ritorno di Aida nel panorama televisivo italiano. L’opinionista di “Pomeriggio Cinque” ha pubblicato un video su Instagram taggando la rete Mediaset e aggiungendo nella didascalia: “A Trabajar” che in italiano significa: “A lavorare” mettendo poi l’hashtag: “Adorando la mia vida”.

Per molti, è come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, può significare che Aida possa diventare a breve una concorrente del “GRande Fratello Vip”: “Una serie di indizi che per molti corrisponderebbero alla partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Di sicuro le persone che ne sarebbero felici sono tante. Infatti le varie liti che ha avuto nei reality in cui l’abbiamo vista l’hanno fatta amare”.

Di sicuro Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti per il cast del “GF Vip”. Nei giorni scorsi il settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, ha annunciato come il conduttore avrebbe convinto Milena Miconi, la rivale di Pamela Prati al “Bagaglino”, di entrare nella Casa più spiata d’Italia.