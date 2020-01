"GF Vip", Aida Nizar non parteciperà al reality: "Non hanno denaro per pagarmi"

Mancano oramai pochi giorni alla prima puntata del programma più atteso della tv, “Grande Fratello Vip“, ed in molti attendono con ansia questo format completamente revisionato, con tanti personaggi famosi, e con tanto di conduzione nuova, affidata ad Alfonso Signorini, con l’aiuto di Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti in studio.

Quasi tutti i personaggi si conoscono, e da pochi giorni si è venuto a conoscenza della partecipazione anche di un ulteriore inquilino della casa, ossia Aristide Malnati; in tanti però hanno sperato fino all’ultimo della partecipazione di Aida Nizar, che grazie al suo temperamento eccentrico, e del tutto sincero, avrebbe di certo fatto nascere qualche litigio che avrebbe avuto forte risonanza mediatica in tutta Italia.

Nonostante le forti speranze, le aspettative del pubblico sono state deluse, dal rifiuto della Nizar. Pare infatti che di recente la donna sia stata contatta proprio dalla produzione di qualche reality show, non specificando apertamente quale, dove sembra che abbia rifiutato la partecipazione al reality in questione, affermando inoltre, tramite un commento su Instagram: “Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. Adorate la vostra vita!”

Nulla di ufficiale, ma il commento in questione è stato fatto sotto una foto con logo del “GF”, stando quindi chiaramente a significare che la reale motivazione del suo rifiuto, è stato lo scarso cachet proposto alla donna. Un vero peccato anche per l’azienda Mediaset, in quanto la presenza della Nizar sarebbe stata la ciliegina sulla torta di questa nuova stagione del reality show.

Una donna sincera e soprattutto senza peli sulla lingua, non avrebbe di certo avuto un ruolo mite e pacato nella casa, creando non poco scompiglio e inimicizie con più partecipanti nella casa. Nulla ancora di ufficiale, ma magari vi è speranza per il futuro, a trasmissione avviata, sarà sempre possibile un aggiunta dell’ultimo minuto, con tanto di colpo di scena.