GF Vip, Adua ribadisce i suoi sentimenti verso Dayane: "Per lei provo qualcosa che non avevo mai provato per un’amica"

Nelle ultime settimane all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere il rapporto di amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due, nonostante i litigi delle ultime settimane a causa dei nuovi ingressi, si sono sempre ritrovate facendo uscire delle dichiarazioni quasi inaspettate.

Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, Adua rivela di provare un forte sentimento nei confronti di Dayane che al momento supera la semplice amicizia. E come se non bastasse in questi giorni Cristiano Malgioglio ha beccato l’attrice insieme alla modella mentre si scambiavano un bacio nei magazzini.

Il rapporto tra Dayane e Adua

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale 5 nella giornata del 18 dicembre, Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza su Dayane e Adua. Come riportato testualmente da “Leggo” è proprio l’attrice a prendere la parola: “Tra me e Dayane è tutto nuovo e mi sono sentita trascurata perchè ha avuto attenzioni verso i nuovi arrivati e forse ho avuto una reazione eccessiva. Per lei provo qualcosa che non avevo mai provato per un’amica”.

Il direttore del settimanale “Chi” ribadisce che c’è una forte amicizia tra le due, ammettendo di vedere un bel rapporto di complicità al femminile a cui ormai si è poco abituati. Tuttavia Alfonso Signorini rivela di essere molto felice per le complicità che si sta creando tra le donne in questa quinta edizione del GF Vip.

Signorini poi parla di innamoramento, ma su questo Dayane frena: “Innamorata è una parolone! La amo tantissimo, è un amore che non ho mai provato verso un’amica. Due donne possono volersi bene. Non so se è perché mi manca tanto mia figlia, per lei provo un senso di protezione. Una volta che sarà finito questo percorso, nella sua vita ci sarò”.

Nel finale arriva però un’altra dichiarazione di Cristiano Malgioglio, in cui rivela nuovamente di aver visto Dayane e Adua scambiarsi un bacio. A dare manforte al paroliere è Stefania Orlando, siccome si dichiara convinto che tra le due, almeno nella Casa, si stanno vivendo una storia d’amore.