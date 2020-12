GF Vip, Adua Del Vesco sotto accusa per una frase sui disabili

Lo stress e la pressione per i concorrenti di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, inizia a farsi sentire. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando nella casa viene detto che il reality show andrà in onda fino al mese di febbraio, e quindi i concorrenti dovranno passare le vacanze negli studi di Cinecittà.

Per questo motivo negli ultimi giorni sono aumentati i litigi tra alcuni concorrenti, mentre altri hanno rivelato di essere pronti ad abbandonare la trasmissione, dal momento che non vogliono passare le vacanze natalizie e il capodanno lontano dai propri parenti.

L’ultimo sfogo di Adua Del Vesco

Durante una chiacchierata con Dayane Mello e Selvaggia Roma, l’ex concorrente di “Pechino Express” ha consigliato alla neo entrata di restare al fianco dell’attrice qualora il pubblico decidesse di farla uscire alla prossima nomination. Rosalinda Cannavò però non pare aver apprezzato molto queste attenzioni nei suoi confronti e si è lasciata andare ad uno sfogo choc: “Non ho bisogno di nessuno. ‘Sta cosa che sembro handicappata, basta”.

La prima a riprende Adua Del Vesco su questa frase è stata Selvaggia Roma, anche se quest’ultima nelle settimane scorse ha ricevuto le stesse critiche per aver rivelato di non voler passare come una “mongoloide“. Su questa vicenda intervenne addirittura la CoorDown, l’associazione che sostiene le persone che hanno la sindrome di Down, chiedendo un provvedimento severo: “Non ci bastano le scuse come accaduto in passato, questa volta chiediamo l’espulsione della concorrente, così come è avvenuto per chi ha bestemmiato e chi ha usato la n-word”.

Ma Alfonso Signorini, nella successiva diretta del “Grande Fratello Vip”, ha deciso di non prendere alcun tipo di provvedimento nei confronti di Selvaggia Roma, facendo così passare quella frase come se nulla fosse. Vedremo ora se verrà preso qualche provvedimento per la Del Vesco.