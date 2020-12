GF Vip, Adua Del Vesco parla del suo rapporto con Dayane Mello: "In un certo senso la amo"

Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, è scoppiata sin da subito una forte amicizia. A un certo punto si è sospettato anche che ci fosse un firt tra le due, con Dayane che in un momento di ubriachezza si sarebbe dichiarata ad Adua ricevendo però un secco no.

Nonostante questo due di picche in molti continuano a sospettare una possibile relazione tra Adua Del Vesco e Dayane Mello e nella giornata del 15 dicembre è successo una cosa che potrebbe confermare questa indiscrezione. Cristiano Malgioglio stava cercando l’ex concorrente di “Pechino Express”, trovandola poco dopo nel magazzino insieme ad Adua: “Potevate flirtare dentro a quella lavatrice” ha detto il paroliere per sdrammatizzare la situazione.

Le parole di Adua Del Vesco su Dayane Mello

L’attrice non ha mai nascosto di provare una forte gelosia nei confronti di Dayane Mello e proprio in questi giorni si sono resi protagonisti di una dura lite nella Casa. Secondo Rosalinda la sua amica si sarebbe allontanata da quando Sonia Lorenzini avrebbe fatto il suo ingresso negli studi di Cinecittà. La brasiliana però non ci sta: “Ti fai influenzare dagli altri e metti in dubbio la nostra amicizia. Per le tue debolezze sono stata attaccata da tutti”. Dopo un confronto durato parecchi minuti, Cristiano Malgioglio riesce a portare la pace e far chiarire le due ragazze.

Come riportato dal sito del Grande Fratello Vip l’attrice sta continuando a riflettere sul suo rapporto con Dayane Mello sfogandosi insieme a Giulia Salemi, in cui le racconta l’avvicinamento del pomeriggio di ieri: “Le voglio tantissimo bene ma cedo molto. So che da alcuni punti di vista non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo lingue diverse”.

L’attrice, nonostante questa lite con lei, dichiara in maniera sicura: “Per me l’amicizia è come l’amore, in un certo senso sono innamorata di Dayane“. Giulia Salemi rivela di essere rimasta molto toccata da queste dichiarazioni, definendo Rosalinda come una persona dall’anima pura.