GF Vip, Adua Del Vesco offre del gelato alla contessa che lo rifiuta in maniera scontrosa

Pare che la contessa De Blanck non sia proprio riuscita a digerire la nomination insieme ad Oppini. Il rischio eliminazione della contessa è stato generato dal voto di Adua Del Vesco, Giulia Salemi e da Stefania Orlando. Mentre con Stefania la contessa ha comunque assunto un atteggiamento distaccato ma tutto sommato pacifico, non si può di certo dire la stessa cosa per le altre due ragazze che hanno votato la De Blanck.

La contessa infatti si è scagliata aspramente contro le due ragazze, depennandole definitivamente dalle sue lista di amiche nella casa. La donna infatti ha più volte sottolineato di come si sia sentita altamente tradita, specialmente dall’ultima arrivata, Giulia Salemi, tanto che Patrizia ha reputato ingiusto il suo voto nei suoi confronti, dichiarando: “La prima che arriva dopo due mesi che sono qua e mi nomina“.

Le due ragazze hanno tentato di porre rimedio, cercando di far ragionare la donna, ma proprio non ha voluto sentir ragioni, decidendo di non voler avere più nulla a che fare con loro: “Vattene, non ti voglio neanche vedere. Stai lontana da me, allontanati da me, tu per me sei cancellata per sempre. Non voglio neanche sentire come ti chiami, non voglio neanche sapere chi sei. Non parlare con me, non me ne frega niente“.

Il tentativo di Adua e il rifiuto della contessa

Nonostante le dure parole della Blanck: “Perciò voi due cancellate il mio nome perché non vi parlerò mai più. Depennate per sempre“, la Del Vesco non si è data per vinta, cercando di prendere per la gola la contessa, offrendole una coppetta di gelato, ma la donna ha rifiutato il gesto in malo modo, aggiungendo: “Io da quelle mani non voglio niente“.

Sembra dunque che, almeno per il momento, Patrizia sia decisa a voler rompere tutti i ponti con la Salemi e con la Del Vesco. Non sembra a questo punto improbabile un’eventuale ripicca da parte della contessa. Cosa accadrà adesso? Non resta che attendere le prossime puntate e scoprire come agirà la De Blanck.