GF Vip, Adua del Vesco e Massimiliano Morra shock: il giallo della setta satanica

Due tra i protagonisti nonché inquilini della grande casa del Grande Fratello Vip di quest’anno sono Adua del Vesco e Massimiliano Morra. I due sono stati fidanzati per un po’ di tempo dopo aver fatto la reciproca conoscenza sul set, ma la loro storia non è finita nel migliore dei modi.

A dimostrazione di ciò, la reazione dell’attrice all’ingresso dell’ex compagno di vita nella casa, molto fredda, distaccata e anche abbastanza rancorosa, accusando l’ex di averla ferita in modi improponibili. Ciononostante si è notato, soprattutto da parte di Morra, un tentativo di riavvicinamento pacifico che ha iniziato a vedere la luce durante la terza puntata, dietro incitamento del conduttore Alfonso Signorini e dei coinquilini.

Terminata la puntata infatti i due hanno ripreso a parlare, ricordando i periodi in cui facevano parte dello stesso entourage televisivo. Ciò che ha sorpreso i telespettatori è stata la serie di rivelazioni inquietanti. La siciliana ha tirato in ballo una persona malvagia, senza fare nomi, che le avrebbe rovinato la vita, appellandolo come Lucifero in Terra.

Nonostante l’ora tarda, gli argomenti trattati hanno tenuto incollati gli spettatori, che hanno seguito a tratti terrorizzati, i racconti dei due, che includevano persone manipolatrici. Queste le parole di Adua:

“C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti.A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita“.

Il racconto è culminato con l’accenno ad un personaggio morto suicida, tra rolex rubati e ville isolate in cui venivano rinchiusi in solitaria, non si sa bene per quale motivo. Per non farci mancare nulla l’agenzia avrebbe anche nascosto la vera data di nascita di Morra, tuttora un mistero.

Sui social si è alzato un polverone, gli utenti sono esterrefatti e sbalorditi da quella che potrebbe essere soltanto la punta di un iceberg che nasconde verità ancora più sconcertanti.