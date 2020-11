GF Vip, Adua Del Vesco e lo spogliarello dei ragazzi al suo compleanno

Nella casa del “Grande Fratello Vip” ogni momento appare prezioso per inventarsi qualcosa da fare, che sia uno scherzo o anche solo trascorrere dei momenti di divertimento, anche un compleanno può infatti fare la differenza. Nella casa infatti non mancano i momenti di tensione e incomprensioni varie, come quella della Del Vesco con la contessa De Blanck, o delle liti della Gregoraci con Selvaggia Roma, ma ci sono anche momenti di relax, svago e intrattenimento divertente.

A questo giro pare che a compiere gli anni, nella casa più spiata d’Italia, sia toccato ad Adua Del Vesco. La ragazza ha compiuto 28 anni ed i coinquilini della casa, nel tentativo di fare un regalo originale e fuori dal comune, hanno iniziato ad escogitare qualcosa di davvero divertente.

La serata è trascorsa in maniera allegra, scanzonata, con musica e drink, festeggiando il compleanno della ragazza, quando a un certo punto le cose hanno iniziato a prendere una piega più piccante. Nella casa infatti si è inscenato un vero e proprio spogliarello, dedicato alla Cannavò, tutto al maschile.

I ragazzi della villa di Cinecittà, per fari divertire un po’ tutti, hanno preso parte a uno spogliarello davvero divertente. I primi a spogliarsi sono stati Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, seguiti poi da Tommaso Zorzi (che ha molto divertito la sua performance) ed infine da Francesco Oppini. Sul web i commenti non sono mancati, soprattutto da parte del popolo femminile, che ha particolarmente apprezzato lo spogliarello architettato dai ragazzi.

Il fine ultimo ovviamente era far divertire tutti, specialmente Adua, ma al momento sembra che la mente della ragazza sia rivolta al suo fidanzato. La Del Vesco infatti attende ancora un segno, un messaggio da parte del suo fidanzato all’esterno del gioco. Magari nella prossimo puntata la ragazza riceverà la sorpresa che tanto sta aspettando.