GF Vip, Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza? L’attrice potrebbe essere incinta

Adua Del Vesco è una delle concorrenti che più ha fatto discutere nell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“. Si è partiti con l’AresGate, per poi diventare uno dei personaggi più chiacchierati. Non sono di certo mancate le polemiche intorno ad Adua, sia dentro che fuori la casa, come la questione televoto che la Del Vesco vinse contro Franceska Pepe grazie ai voti spagnoli.

Adesso l’attrice è nuovamente al centro dell’attenzione e questa volta sembra per un lieto evento. Difatti, potrebbe arrivare la prima gravidanza nella storia del “Grande Fratello” e ad essere incinta potrebbe essere proprio la Del Vesco. Andando con ordine, sembrerebbe che Adua abbia chiesto agli autori un test di gravidanza.

A lanciare lo scoop è stato il portale “Blog Tivvù” e gli utenti di Twitter, i quali hanno estrapolato un discorso che l’attrice avrebbe fatto con Tommaso Zorzi nel quale toccavano l’argomento. Zorzi difatti avrebbe ironizzato: “Ma ogni reality in cui vado qualcuno rimane incinta?“. Il riferimento è a quando partecipò a “Pechino Express” in coppia con Paola Caruso, ma furono costretti a ritirarsi perché lei scoprì di essere incinta.

Dai commenti su Twitter si evince ciò e pare che un ritardo, abbia portato la Del Vesco a chiedere un test di gravidanza. Per smorzare gli animi, Zorzi avrebbe continuato a scherzare: “Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto“. Ovviamente il tutto resta assolutamente in dubbio e fino a quando Adua non saprà come stanno realmente le cose, non possiamo dare per certa la sua gravidanza.

Potrebbe anche trattarsi di un cambio di abitudini, dato che è rinchiusa nella casa del Grande Fratello, o magari lo stress accumulato durante queste settimane di reclusione. Non è dunque detto che l’attrice sia in dolce attesa. Sicuramente questa storia avrà dei risvolti e semmai dovesse essere vera sicuramente ne sarà annunciata l’ufficialità in diretta televisiva.