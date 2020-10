GF Vip: Adua Del Vesco chiarisce la questione della gravidanza durante la diretta, ma poi ci ripensa

Uno degli argomenti che ha tenuto banco negli ultimi giorni nella casa del “Grande Fratello Vip” e soprattutto fuori, è stata la presunta gravidanza di Adua Del Vesco. Qualche giorno fa, l’attrice aveva chiesto agli autori un test di gravidanza e con Tommaso Zorzi aveva scherzato sull’argomento. L’influencer addirittura le disse: “Se è maschio almeno chiamalo Tommaso“.

Durante la diretta andata in onda il 23 ottobre, Alfonso Signorini è tornato sull’argomento. Non era preventivato che si parlasse di ciò, ma quando Adua è andata in confessionale per fare la sua nomination, Signorini le ha chiesto delucidazioni in merito alla questione della gravidanza. La Del Vesco ha sorriso, segno questo che si aspettava che qualcosa succedesse, salvo poi smentire la possibilità di essere incinta.

L’attrice ha poi proseguito, dichiarando di non voler mettere ansia al suo fidanzato Giuliano. La storia però non si è conclusa così, perché una volta terminata la diretta la gieffina ha raccontato l’aneddoto ad Elisabetta Gregoraci. E mentre parlava, ha instillato nuovi dubbi, facendo di fatto marcia indietro rispetto a quanto asserito durante la diretta a Signorini.

La Del Vesco ha poi dichiarato che farà per davvero il test di gravidanza, praticamente subito. L’attrice si è fatta una bella risata, ma la tensione era abbastanza visibile sul suo volto. “Giuliano starà morendo. Domani faccio il test“, ha asserito Adua, mentre ne parlava con la Gregoraci. Dunque, la gieffina non è così certa di non essere incinta e per conoscere la verità, si sottoporrà al test di gravidanza.

Tutto è nato a causa di un ritardo della Del Vesco e così le sue compagne di avventura, le hanno consigliato di fare il test. L’attrice crede che si tratti solo di stress accumulato e di cambiamento delle proprie abitudini, a causa della reclusione all’interno della casa più spiata d’Italia. Non resta che vedere quale sarà l’esito del test di gravidanza e scoprire così se Adua Del Vesco è incinta o meno.