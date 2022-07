GF Vip, Adriana Volpe parla per la prima volta dopo il suo addio

Ascolta questo articolo

La riconferma di Sonia Bruganelli, con il conseguente addio di Adriana Volpe che viene sostiuita da Orietta Berti nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 dal mese di settembre, sta facendo ancora discutere.

L’ex collega di Giancarlo Magalli, almeno fino a questo momento, ha deciso di non commentare le ultime indiscrezioni, decidendo di ringraziare solamente i suoi fan sul proprio profilo Instagram per la vicinanza mostrata in queste ultime settimane.

Il futuro di Adriana Volpe dopo il “GF Vip”

Come riportato da “The Pipol Tv” la Volpe dovrebbe ritornare prestissimo in TV con un programma da lei condotto in presenza di Valeria Marini e Federico Fashion Style su un canale privato del Lazio. La diretta interessata sembra confermare questa indiscrezione, ammettendo di voler ritornare alla conduzione dopo l’esperienza vissuta da opinionista.

Per farlo, come riporta testualmente il sito “Biccy“, risponde a delle vecchie accuse di Maurizio Costanzo in cui l’addita di essere irrequieta: “Ho letto quello che ha detto Maurizio Costanzo su di me. Sì che ho fatto vari passaggi televisivi tra più reti e che dovrei concentrarmi sulla conduzione. Lui ha fatto un’analisi precisa. Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio”.

Si parla poi del “GF Vip”, in cui spende solamente delle belle parole per la sua esperienza appena trascorsa: “Mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere”.

Infine si parla della rivalità, o presunta tale, con la sua ex collega Sonia Bruganelli. In realtà nella seguente intervista la Volpe spezza una lancia a favore della moglie di Paolo Bonolis, ribadendo di considerarla un’importante imprenditrice e di averla sentita proprio in questi giorni.