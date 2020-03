GF Vip, Adriana Volpe: i risvolti e il rapporto con Denver dopo l’incontro con il marito

Adriana Volpe e Andrea Denver sono di certo i protagonisti indiscussi di queste ultime puntate; pare che infatti di recente vi siano stati non pochi risvolti che hanno riguardato i due partecipanti del Grande Fratello. Non è un mistero che tra i due, sin dal primo giorno, c’è sempre stato un grande feeling, per non dire un vero e proprio flirt, tanto che lo stesso Denver aveva a più ripreso affermato che la Volpe rappresenta per lui la donna ideale della sua vita.

La Volpe d’altro canto non ha mai fatto nulla per allontanare i rapporti con Denver, di fatto la presentatrice non si è mai risparmiata in qualche bel complimento da fare al giovane, circa la sua fisicità. Nonostante tutto però, esiste anche un mondo esterno, e nel caso di Adriana, all’esterno c’è una figlia e un marito che la attendono, e tali attenzioni scambiate tra Denver e al Volpe, non hanno di certo fatto piacere al marito.

Infatti Roberto Parli (marito di Adriana) ha inviato una lettere a sua moglie, invitandole di cambiare atteggiamento; a seguito di questa lettera, il popolo del web è insorto, scagliandosi contro il marito, tanto che si è ritrovato costretto a scrivere una seconda lettere ad Adriana spiegandone le motivazioni di quanto affermato.

In seguito Adriana ha avuto modo di poter parlare con la figlia e il marito, e dopo questa riunione familiare le cose tra Adriana e Andrea sembrano totalmente cambiate, divenuti i due più freddi e distaccati in pochissimo tempo, come se avessero litigato.

Nel giro di poche ore il rapporto tra i due partecipanti infatti sembra del tutto cambiato; tra i due infatti momentaneamente vige la freddezza più totale, tanto che nemmeno si salutano quando si incontrano nella casa, In molti infatti si sono chiesti cosa si siano detti Adriana e suo marito Roberto, e da cosa sia dovuto questo cambio di atteggiamento repentino nei confronti del giovane Denver, ma per scoprirlo bisogna attendere ancora qualche puntata, dove di certo Signorini farà una serie di domande giuste alla Volpe, per scoprire gli altarini.