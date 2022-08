GF Vip, Adriana Volpe contro Signorini: "Mi voleva di nuovo come concorrente. Sonia persona incoerente"

Ascolta questo articolo

Intervistata dal sito “Fanpage” Adriana Volpe è ritornata a parlare della sua esperienza nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip” e della non riconferma per quella nuova da opinionista che inizierà nel mese di settembre. Come svelato dall’ex conduttrice di Viale Mazzini l’addio non è stato dei più tranquilli e ci sarebbe rimasta male per una proposta fatta da Alfonso Signorini.

Iniziando però a parlare della sua sostituta, ritiene che Orietta Berti, la vera sorpresa di questa edizione, possa immediatamente adattarsi alle dinamiche del “GF Vip”, considerandola come un’artista dalla voce accogliente e confortante per i concorrenti, l’esatto contrario di Sonia.

Adriana Volpe si sfoga contro Signorini e il “GF Vip”

Continuando a parlare della sua presunta riconferma, rivela di aver saputo nel mese di maggio che Signorini stava cercando nuovi volti come opinionisti, per questo motivo sia lei che Sonia Bruganelli erano state fatte fuori dal cast. Tuttavia verso gli inizi di giugno il direttore del settimanale “Chi Magazine” avrebbe fatto un’altra proposta alla Volpe che la diretta interessata ha ritenuto inaccettabile per svariati motivi.

“Mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella Casa come concorrente“ ha affermato Adriana Volpe parlando della richiesta di Signorini: “Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: ‘Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa’”.

L’idea di far parte nuovamente nel cast da concorrente però non è stata presa benissimo da Adriana: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Professionalmente e umanamente per me è inaccettabile”.

Successivamente parla del suo rapporto con Sonia, rivelando che nel corso dei mesi ha provato più volte a far pace invitandola a cena, ricevendo però dalla moglie di Paolo Bonolis sempre un due di picche. La ritiene comunque una persona molto incoerente, poiché ha deciso di ritornare a far l’opinionista nonostante in passato abbia detto di non essere interessata a ripetere questa esperienza.

Nonostante questa proposta rivela di essere rimasta ancora buona amica di Alfonso Signorini, anche se ormai non si sentono più dopo aver rifiutato l’idea di far parte del cast da concorrente. Rimane comunque una fan del “Grande Fratello Vip” e, ai microfoni di “Fanpage”, garantisce di voler guardare le puntate da casa, magari commentando insieme ai suoi fan su Twitter.

Infine parla del suo futuro televisivo, sottolineando di star lavorando a nuovi format televisivi e non solo: “Poi, ti anticipo, ho anche un progetto imprenditoriale. Per la prima volta voglio gettare le basi per un lavoro che possa essere un supporto quando sarò un po’ più vecchiarella (ride, ndr). Di Carrà e Barbara D’Urso ce ne sono poche, è difficile resistere nel tempo. È anche importante diversificare un po”.