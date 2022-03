GF Vip, Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli sul suo possibile addio e pensa al futuro: "Al mio fianco vorrei Soleil"

Sonia Bruganelli, in queste ultime settimane, ha annunciato più volte il suo addio da opinionista del “Grande Fratello Vip“. La moglie di Paolo Bonolis ha ringraziato più volte Alfonso Signorini dell’opportunità ricevuta, ma vorrebbe ritornare a trattare d’argomenti più familiari come i libri o cose simili.

La sua collega, Adriana Volpe, però non sembra convinta dalle dichiarazioni della sua rivale Sonia Bruganelli. Intervistata nella trasmissione di Instagram “Casa Chi”, diretto dal magazine di Alfonso Signorini, non esclude che si tratti solamente di un pretattica per farsi corteggiare dai vertici Mediaset per poter ritornare negli studi di Canale 5 anche per la prossima edizione del “GF Vip”.

L’attacco diretto di Sonia Bruganelli

“Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona“ punge così Adriana Volpe che poi aggiunge: “Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”. Afferma però che di Sonia adora la sua crudeltà nel suo cinismo, sottolineando poi che nell’ultimo periodo il loro rapporto è molto migliorato.

Intanto, parlando di una sua possibile sostituta, Adriana Volpe fa alcuni nomi che vorrebbe al suo fianco: “Se non ci fosse lei, in seconda battuta, mi piacerebbe avere come partner una Soleil Sorgè perché diversa da me. Ma anche Antonella Elia, perché siamo il bianco e nero. Infine ti potrei dire Tommaso Zorzi o Stefania Orlando“.

Parlando invece dei pochi concorrenti rimasti nella casa, difende nuovamente Miriana Trevisan, sottolineando come sia stata capace di resistere dagli attacchi in questi mesi. Sul caso Nathaly Caldonazzo invece non vuole mettere in dubbio il lavoro fatto dallo staff di Alfonso Signorini, ma ammette che in questi mesi l’ex vippona ha più volte esagerato con alcune dichiarazioni.