GF Vip: a poche ore dalla finale, Aristide Malnati bacia Antonella Elia

Manca pochissimo alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello Vip; un edizione nata, trascorsa e quasi conclusa tra mille difficoltà, partendo proprio dalla pandemia di Coronavirus, che ha visto l’eliminazione diretta di una fattore fondamentale per il programma, il pubblico.

Questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini, nonostante le tante difficoltà, non si può di certo dire che non abbia avuto il giusto successo, tutt’altro, forse proprio a causa della condizione di quarantena, lo share nelle ultime puntate è sembrato aumentato, dovuto al fatto che la popolazione ricercava un motivo di distrazione, un programma leggero in grado di distogliere l’attenzione sulla paura e sullo sconforto generato dal virus.

Con la finale si verrà a conoscenza del vincitore di questa edizione, ma intanto nella casa, nonostante la quasi conclusione del reality, continuano a non mancare i colpi di scena, quelle azioni che in effetti nessuno si aspetta. A questo giro il protagonista è stato proprio Aristide Malnati; in effetti Aristide non ha ricoperto un ruolo di assoluto protagonismo in questa edizione.

Pare che infatti Aristide abbia baciato, per lo stupore di tutti nella casa, Antonella Elia. Lo stupore è stato persino della Elia, che mai si sarebbe aspettata un gesto del genere dal suo amico. Ovviamente il fine ultimo di Aristide è stato quello della goliardia e dello scherzo, ma come la prendere l’attuale compagno della Elia, ovvero Pietro Delle Piane?

Sin dall’inizio tra Aristide e Antonella si era creato un bellissimo feeling e rapporto di amicizia, prima dell’entrata nella casa di Valeria Marini, dopo la quale quel rapporto si era poi assopito. A seguito dell’eliminazione della donna, l’amicizia tra Antonella e Aristide è rinata più forte che mai, talmente forte che Aristide ha addirittura osato con un bacio. Lo stupore nella casa è stato di tutto, da Denver fino a Paolo Ciavarro che ha dichiarato: “Hai capito Ari? Appena ha avuto l’occasione… zac!“.