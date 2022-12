GF Vip, a gennaio 2023 entrerà un concorrente super famoso: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Proprio recentemente hanno fatto il loro ingresso Riccardo Fogli, Milena Miconi, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Dana Saber, che stanno cercando di agitare un po’ le acque negli studi di Cinecittà.

Purtroppo però la squalifica di Riccardo Fogli, avvenuta a causa di una presunta bestemmia, ha complicato un po’ i piani. Come fatto intendere dal conduttore durante la scorsa diretta, la decisione di mandare via l’ex cantante dei Pooh è stata presa da Mediaset ed Endemol Shine Italy.

Le ultime indiscrezioni sul GF Vip

In una recente intervista rilasciata a “Casa Chi”, Alfonso Signorini aveva promesso nuovi ingressi molto importanti: “Chi mi piacerebbe dentro il GF Vip come regalo di Natale? Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi”.

Oltre a questo, sottolineò al pubblico da casa di essere pronto a regalare a loro un paio di colpi di scena: “Ci saranno tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa ed una arriva dall’altra parte dell’oceano ed in questo momento è ancora lì. Ci sono delle new entry molto interessanti”.

Secondo il sito “Blog Tivvù” l’esperto di gossip Amedeo Venza, sul proprio profilo Instagram, ha rivelato che il colpo da novanta di Alfonso Signorini dovrebbe entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip” per il mese di gennaio 2023, molto probabilmente subito dopo le festività.

Il nome del presunto concorrente non viene svelato dall’ex volto di “Uomini e Donne” ma, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe essere un vippone che ha già preso parte negli anni passati al “Grande Fratello Vip”.