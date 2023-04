GF Vip 8, Giulia Salemi nuova opinionista? La conferma arriva da un ex vippone

In casa Mediaset gli sforzi sono tutti concentrati per l’attuale edizione de “L’isola dei famosi“, in cui i giochi hanno avuto inizio da neanche una settimana. Nonostante questo non sono mancate delle dinamiche piuttosto importanti, come lo sfogo di Cristina Scuccia, il malore di Helena Prestes e della furente lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo a causa di un boa.

Nonostante questo però si sta parlando già del futuro del “Grande Fratello Vip“, che però potrebbe vedersi cancellata la parola ‘vip’. Infatti, secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito “Dagospia“, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso per la prossima edizione del reality in onda da settembre di chiamare personaggi non famosi, ove così potrebbe risparmiare anche sul cachet settimanale oltre a far contento milioni di telespettatori.

Le ultime voci su Giulia Salemi

Tanta discussione gravita anche attorno al ruolo degli opinionisti. Difficilmente vedremo confermata Sonia Bruganelli, seppur da parte sua è arrivata una timida apertura per un terzo anno di fila negli studi di Mediaset. Per Orietta Berti invece il discorso sembra essere leggermente diverso poiché, nonostante abbia due anni di contratto, non si può escludere a priori un suo allontanamento a causa del poco successo ottenuto nel ruolo da opinionista.

Intanto al posto di Sonia Bruganelli potrebbe esserci Giulia Salemi, ove è stata la stessa Paola Bonolis a spendere delle belle parole per l’influencer. E Marco Bellavia, ex concorrente della settima edizione, pare aver spoilerato come l’ex concorrente di “Pechino Express” possa diventare la nuova opinionista.

Nel video l’ex conduttore di “Bim bum bam”, ringraziando la famiglia di Salemi per l’appoggio ricevuto da parte loro, afferma: “Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia”. Che sia vero o meno non è dato sapere ma per il pubblico da casa, dopo l’ottimo lavoro fatto come esperta dei social in cui ha letto i tweet dei fan, questa promozione sarebbe più che meritata.