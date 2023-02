GF Vip 8, arriva la conferma di Alfonso Signorini: "Condurrò anche la prossima edizione"

Ascolta questo articolo

Sulla conduzione di Alfonso Signorini del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, il pubblico si è diviso sempre a metà. I più critici nei suoi confronti hanno criticato il direttore del settimanale “Chi Magazine” nel trattare i concorrenti non in maniera equa e di chiudere un occhio su alcune importanti vicende.

L’ultimo caso nasce dopo la squalifica ricevuta da Riccardo Fogli a causa di una presunta blasfemia esclamata all’interno degli studi di Cinecittà. Infatti nello stesso periodo molti utenti hanno pubblicato le clip su Twitter in cui alcuni vipponi, tra cui Edoardo Donnamaria, avrebbero bestemmiato come il cantante dei Pooh ma, da parte di Alfonso Signorini e degli autori, non c’è stata nessuna squalifica o almeno una punizione.

Alfonso Signorini sul futuro del “Grande Fratello Vip”

Sul futuro di Signorini come conduttore del “GF Vip” se ne è discusso ampiamente nei mesi scorsi. Secondo alcune indiscrezioni la sua conferma non era così certa, poiché Mediaset voleva vedere dapprima gli ascolti registrati dalla trasmissione prima di vedere come comportarsi nei confronti di Alfonso.

Lo stesso Signorini però ha voluto togliere ogni dubbio e, intervistato dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, conferma la sua presenza nell’ottava edizione e lanciando una piccola frecciatina a chi stava ipotizzando a un proprio addio dal piccolo schermo: “Confermo che condurrò anche la prossima edizione del GF Vip, lo farò. Anche se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire”.

Intanto sull’ottava edizione, nonostante manchi molto tempo, ci sono già delle indiscrezioni. Difatti Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi attualmente protagonista del “GF Vip” con il ruolo di esperta social, ha rivelato che parteciperebbe volentieri al programma e afferma di aver già rifiutato di prendere parte all’attuale edizione poiché non interessata a entrare a gara già in corso.