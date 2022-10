GF Vip 7, Wilma Goich attacca Marco Bellavia: "Mi ha fatto sentire una me**a"

Ascolta questo articolo

Nella puntata del 20 ottobre del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Marco Bellavia ha deciso di fare il proprio ritorno negli studi di Cinecittà con lo scopo di avere un confronto con i suoi ex compagni di viaggio.

Come ci si poteva facilmente immaginare, Marco non è stato molto gentile con molti dei concorrenti nella Casa, accusandoli di aver infranto il suo sogno di partecipare al “Grande Fratello Vip”. Nonostante questo lì invita a comportarsi in maniera totalmente diversa da oggi in poi, magari lanciando qualche messaggio più positivo al pubblico.

Wilma Goich attacca Marco Bellavia

Il sito “Biccy“, immediatamente dopo la puntata del “GF Vip”, riporta alcune dichiarazioni di Wilma Goich. L’ex compagna di Edoardo Vianello, senza peli sulla lingua, ammette di non aver apprezzato le dichiarazioni di Marco, sottolineando come l’ex conduttore di “Bim bum bam” sia entrato nella Casa solamente per accusarli.

“Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. Non va bene” ha affermato con dispiacere Wilma per poi aggiungere: “Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a“.

In merito Wilma rivela che si sarebbe aspettato un trattamento totalmente diverso da parte di Marco: “Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato l’importante è stare tutti insieme’. Non ha detto che siamo me**e, ma è come se l’avesse detto, il senso era quello. Anzi a noi ci hanno urlato con il megafono che siamo delle me**e. Siamo persone adulte, non siamo dei ragazzini che ci possono parlare così”.