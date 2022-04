GF Vip 7, Verónica Cozzani e Pamela Prati potrebbero far parte del cast

Manca ancora tanto tempo per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip” poiché, come annunciato da Alfonso Signorini durante la finale vinta da Jessica Selassié, salvo imprevisti la prima puntata dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel mese di settembre.

Tra l’altro Mediaset sta lavorando in maniera costante per regalare a Ilary Blasi e Barbara D’Urso alcuni concorrenti e volti per far ingranare rispettivamente “L’isola dei famosi” e “La pupa e il secchione show“. Nonostante questo, proprio nelle ultime ore, sono stati accostati due concorrenti molto chiacchierati alla casa più spiata d’Italia per motivi completamente diversi.

Verónica Cozzani e Pamela Prati accostati al “GF Vip”

Il primo nome uscito è quello di Verónica Cozzani, moglie di Gustavo e mamma di Jeremias, entrambi concorrenti de “L’isola dei famosi” come un’unica coppia. La donna tra l’altro è stata ospite dell’ultima diretta del reality honduregno facendo una sorpresa al marito che, dinanzi al suo messaggio, si emoziona molto lasciandosi andare per la prima volta.

Secondo il settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, la signora Verónica sarebbe stata addirittura contattata da Alfonso Signorini e la produzione del “GF Vip” per poter prendere parte del reality show, e si attende solamente una sua risposta.

L’altro nome, che non sorprende poiché accostato per ogni edizione, è quello di Pamela Prati. Secondo Alberto Dandolo del settimanale “Oggi“, e riportato testualmente dal sito “La nostra Tv”, la showgirl si sarebbe autoinvitata ad Alfonso Signorini: “Starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality”.

Il suo ingresso però risulta essere alquanto complicato, giacché l’ex primadonna del “Bagaglino” pare avere ancora dei problemi con la rete a causa della sua storia con Mark Caltagirone: “Sembra che Pamela Prati non avrebbe ancora risolto il contenzioso legale con Mediaset. E questo motivo potrebbe tenerla molto lontana dalla casa più spiata dagli italiani di Alfonso Signorini”.