GF Vip 7, una "creatura" di Barbara D’Urso ha firmato: il suo nome

Alfonso Signorini sta continuando a lavorare per completare il cast per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che inizierà dal mese di settembre su Canale 5. Al suo fianco, oltre alla confermata Sonia Bruganelli, sarà presente la cantante Orietta Berti nel ruolo inedito di opinionista.

Secondo le ultime indiscrezioni la settima edizione del reality show potrebbe durare tra gli 8 ai 10 mesi, come rivelato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. In realtà si tratta anche di una mossa economica da parte della rete, siccome questo tipi di programmi riescono quasi sempre a dare il massimo dei risultati con la minima spesa possibile.

L’ultimo nome per il cast del “GF Vip”

Oltre al già confermato Giovanni Ciacci, e il possibile ingresso di Umberto Smaila insieme al figlio Roy, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, nelle ultime ore è stato fatto il nome di Sarah Altobello. Secondo il sito “Igossip” sarebbe addirittura certa la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia e avrebbe già firmato il contratto con la rete.

“Sarah Altobello è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini” si legge sul sito “Igossip” ove poi viene aggiunto: “Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.

Oltre ad aver tenuto una breve carriera da conduttrice, negli anni Sarah ha fatto parlare per la sua amicizia con Giovanni Cicaci che, sempre se verrà confermata questa voce, incontrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip”.