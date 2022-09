GF Vip 7, una concorrente si ritira: "Ha avuto una notte di passione con un calciatore di Serie A sposato"

Ascolta questo articolo

Manca circa una settimana per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per il cast probabilmente sono finiti già da un po’ di tempo, anche per via dei cinque giorni di quarantena che devono passare prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Fino a questo momento sono stati confermati solamente Giovanni Ciacci, WIlma Goich e Pamela Prati come concorrenti del “GF Vip 7”, ma ci sono svariati nomi che pare manchi soltanto l’ufficialità. Tra i più accreditati troviamo Carolina Marconi, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, Gegia, Attilio Romita, Cristiana Quaranta, Attilio Romita, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi.

Le ultime voci sul “Grande Fratello Vip 7”

Intanto Biagio D’Anelli, spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso ed ex cortetggiatore di “Uomini e Donne”, ha rilasciato una nuova bomba mediatica sul “GF Vip 7”. Secondo l’opinionista infatti una concorrente non prenderebbe parte al reality show poiché, a pochi giorni dalla sua partecipazione, avrebbe passato una notte di fuoco con un calciatore di Serie A già sposato.

Nella prima storia l’esperto di gossip rivela: “C’è un concorrente del prossimo ‘GF Vip’ che sta per varcare la porta rossa, che ha un abitudine particolare quella di …….. varca la porta, e trema” per poi aggiungere dettagli più interessanti nella storia successiva: “Una concorrente del prossimo ‘GF Vip’ si è ritirata perché avendo avuto una notte di passione con un calciatore di Serie A sposato, sarebbe stato il grande divorzio, non il ‘GF VIP’… L’amore dà l’amore toglie”.

La bomba viene sganciata, ma Biagio non ha rilasciato il nome della vippona e neanche quello del calciatore di Serie A. Sicuramente, per via dell’indiscrezione che è riuscito a catturare la curiosità del pubblico, ne ritornerà a parlare nelle prossime settimane.