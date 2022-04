GF Vip 7, un attore famoso potrebbe far parte del cast

I lavori per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto molto probabilmente da Alfonso Signorini, sembrano essere già iniziati. Negli ultimi giorni infatti sono stati fatti alcuni nomi piuttosto conosciuti dal pubblico italiano che potrebbero far parte del cast, come Sandra Milo, Antonio Zequila e Veronica Cozzani.

L’altro nome uscito insistentemente sui social network è quello di Alvaro Vitali. I primi a dare la notizia in merito alla presenza di Pierino nel cast è il sito “361Magazine“, in cui si legge come Alfonso Signorini voglia un cast con degli attori amati dal pubblico italiano.

Ulteriori conferme su Alvaro Vitali

Oltre a “361Magazine”, anche “Dagospia” conferma che esiste una trattativa per portare Alvaro Vitali nel cast del “Grande Fratello Vip”. Viene comunque sottolineato che i lavori sono a oggi ancora in fase embrionale, dal momento che Mediaset sta lavorando per portare avanti sia “L’isola dei famosi”, ove con il suo prolungamento per la fine di giugno si stanno cercando nuovi naufraghi, e per il finale de “La pupa e il secchione” di Barbara D’Urso.

“A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini” si legge sul sito di Roberto D’Agostino ove poi viene aggiunto: “I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali“.

Per il comico potrebbe essere davvero un’ottima occasione per ritornare in TV dopo anni di allontanamento dal piccolo schermo, come da lui stesso sottolineato in più circostante. Tuttavia, sempre nelle varie interviste, Vitali non ha mai nascosto un certo astio per i reality: “Il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’isola dei famosi’ sono due esempi di soldi buttati, non capisco a cosa servano questi programmi. Che cosa può insegnare una trasmissione del genere? La gente ne parla male e continuano a farli”.