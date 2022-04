GF Vip 7, svelata la data della prima puntata

In casa Mediaset si sta lavorando alacremente per cercare di regalare a Ilary Blasi un cast degno di nota per “L’isola dei famosi“, che conduce insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Fino a questo momento le cose stanno andando meglio del previsto, ove sia il cast che gli ascolti sembra che stiano soddisfacendo i vertici di Canale 5.

Nonostante questo il casting non sembra che si sia mai fermano, siccome è quasi certo lo slittamento della finale per almeno un altro paio di settimane. Infatti nella scorsa diretta viene annunciato l’ingresso di Mercedesz Henger, ma non va escluso che prossimamente altri naufraghi possano sbarcare in Honduras.

Il futuro del “Grande Fratello Vip”

Un altro reality in cui punta tanto la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi è il “Grande Fratello Vip”, ove la settima edizione verrà condotta sempre da Alfonso Signorini. C’è invece incertezza sul ruolo degli opinionisti, poiché si starebbe riflettendo se confermare Adriana Volpe e Sonia Bruganelli oppure puntare su altri volti, come per esempio su Soleil Sorgè.

Intanto il sito “Tv Blog” ha annunciato che, salvo clamorosi imprevisti, la trasmissione inizia verso la metà del mese di settembre con l’obbiettivo di avere un pubblico più ampio: “La prima puntata del ‘Grande Fratello Vip 7’ andrà in onda lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5, come vedete un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi. La richiesta di partire un pochino più avanti del direttore artistico del programma Alfonso Signorini, è per avere una platea televisiva più ampia, cosa più facile spostando il kick off della trasmissione in avanti”.

Per il cast invece non si hanno ancora ufficialità, ma secondo ultime indiscrezioni pubblicate dapprima da “361Magazine” e poi dal sito “Dagospia“, gli autori avrebbero contattato Alvaro Vitali per convincerlo a farlo diventare un nuovo concorrente del “GF Vip”.