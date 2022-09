GF Vip 7, Stefania Orlando e Giulia Salemi difendono Marco Bellavia

Ascolta questo articolo

La situazione legata a Marco Bellavia, uno dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, sta iniziando a far discutere. L’ex conduttore di “Bim bum bam” nei giorni scorsi ha voluto raccontare i suoi problemi di depressione all’interno della Casa, non ricevendo però l’aiuto necessario da parte degli altri vipponi.

Proprio per questo motivo, come raccontato da Giovanni Ciacci, in una di queste notti è scoppiato a piangere per essere stato ignorato. Tra l’altro Marco è stato totalmente isolato dal gruppo, venendo criticato aspramente sia dallo stesso Giovanni che da Cristina Quaranta, ove quest’ultima ammette senza giri di parole che Bellavia si sia avvicinato a Pamela Prati solamente per strategia.

Lo stesso Marco, durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, dichiara di essersi allontanato momentaneamente da Pamela a causa della sua situazione emotiva che non gli consentirebbe di comportarsi nella maniera giusta. L’ex primadonna del “Bagaglino”, interpellata da Alfonso Signorini, sottolinea come attualmente non ci sia nulla di importante con il vippone e di avere alcuni dubbi su Marco.

Lo sfogo di Stefania Orlando e Giulia Salemi su Twitter

Migliaia di utenti su Twitter si sono schierati dalla parte di Marco Bellavia, ove viene ricordato più volte come il concorrente più isolato è quello sempre più amato dal pubblico da Casa. In merito a questo argomento interviene anche Stefania Orlando che, seguendo un po’ il parere degli altri utenti, si schiera dalla parte del concorrente.

“Sto guardando dei video su Marco Bellavia al ‘GF Vip’ e mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio” ha affermato Stefania per poi aggiungere: “Al ‘GF’ si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici”.

Sui social, in maniera netta, interviene anche Giulia Salemi, quest’anno nel cast del reality come esperta social: “Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci. Oggi sono più forte grazie a quei momenti. Forza Marco”.