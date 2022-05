GF Vip 7, spunta una lista dei presunti concorrenti con Gino Paoli e Sandra Milo nel cast

Ascolta questo articolo

Sui social network sta circolando una lista dei concorrenti pronti a far parte del cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti ci sono dei nomi piuttosto importanti, proprio per questo motivo pare piuttosto difficile che possano davvero accettare quest’avventura.

Nella lista, riportata dal sito “Blog Tivvù“, ritroviamo tra gli uomini: Antonio Zequila, Nunzio Stancampiano, Matteo Ranieri, Alvaro Vitali, Federico Fashion Style, Andrea Denver, Aaron Nielsen, Ubaldo Lanzo, Gino Paoli, Jeda (fidanzato di Vera Gemma) e Vittorio Sgarbi.

Pure tra le donne ci sono dei nomi altisonanti: Manuela Arcuri, Wilma Goich, Lucia Bramieri, Eleonora Cecere, Sandra Milo, Jessica Rizzo, Brenda Asnicar, Patrizia Groppelli, Nilufar Addati, Veronica Cozzani (la mamma di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez) e Pamela Prati.

Le prime smentite

Si tratta di una lista piuttosto ambiziosa e al momento difficile da credere, ove non mancano alcuni errori di battitura (come per esempio il cognome di Sandra Milo scritto in ‘Nilo’). Proprio l’attrice, rispondendo a una sua fan, ha smentito nuovamente di essere interessata a far parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

La fan in questione, taggando Sandra Milo su Instagram, dichiara: “Un’icona del cinema e una donna che lotta per i diritti. Con la sua saggezza potrebbe dare molto ai coinquilini/e”. Ma l’attrice ci tiene a chiarire la verità in merito a questa indiscrezione: “Temo di non poter esaudire il Suo desiderio. Premesso che fui già contattata per l’edizione in cui poi vinse Tommaso Zorzi e non vi andai, se tutto va bene, sarò impegnata in altri progetti. Incroci le dita per me, grazie!”.

Molti dei concorrenti presenti in quella lista sono arrivati in tendenza su Twitter, come per esempio Gino Paoli in cui non mancano dei tweet ironici: “Halloween con Nunzio e Brenda Asnicar a far ballare coreografie latine out of context, Lucia Bramieri travestita da Telegatto, Sandra Milo a commentare ogni outfit come commenta ogni post IG, Gino Paoli maledicendo il mutuo da pagare e poi limone improvviso Nilufar e Brenda”.