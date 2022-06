GF Vip 7, Sonia Bruganelli opinionista. Ma al suo posto doveva esserci Giulia De Lellis: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore “Tv Blog“, e poi altre testate di gossip come “Davide Maggio“, hanno annunciato come Alfonso Signorini ha deciso di dare il ruolo di opinionisti a Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Per l’artista tra l’altro è un contratto pluriennale con Mediaset e quindi dovrebbe essere legata ad altri progetti sulla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi.

Il più gettonato sicuramente è uno speciale sulla sua carriera, un po’ come capitato a Iva Zanicchi con il suo one woman show intitolato “D’Iva”. Con questo contratto Orietta Berti escluderebbe una sua presenza ai tavoli di “Che tempo che fa” per la prossima stagione e andrebbe via dal cast di “Quelle brave ragazze”.

Le ultime voci sul “GF Vip 7”

L’altro incredibile colpo di scena è stata la presenza di Sonia Bruganelli, che per il secondo anno consecutivo si ritroverà negli studi di Mediaset con il ruolo da opinionista. Una scelta piuttosto strana, siccome proprio nelle scorse settimane la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato come sarebbe stata poco credibile una sua partecipazione al “GF Vip 7”.

Nonostante questa chiamata, secondo Davide Maggio la Bruganelli non sarebbe stata la prima idea di Mediaset e di Signorini: “Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dai mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana”.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” infatti non ha mai nascosto di provare una certa stima nei confronti di Giulia De Lellis e già nelle scorse edizioni avrebbe provato a convincerla, inutilmente, a far parte del “Grande Fratello Vip”.