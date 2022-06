GF Vip 7, Soleil Sorgè potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini, potrebbe esserci un ritorno piuttosto clamoroso. Infatti nelle ultime ore si mormora come Soleil Sorgè possa avere un ruolo piuttosto importante nel reality show in onda su Canale 5 dal mese di settembre.

Tra l’altro l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è riuscita a conquistare il pubblico da casa proprio con la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, nonostante non abbia ottenuto la vittoria. Infatti dopo questa avventura dapprima riesce a diventare opinionista de “La pupa e il secchione show”, chiamata direttamente da Barbara D’Urso, e poi essere ospite per una diretta de “L’isola dei famosi”.

Le ultime voci sul “Grande Fratello Vip”

Come rivelato da Roberto Alessi, direttore del settimanale di gossip “Novella 2000“, i vertici Mediaset starebbero pensando di richiamare Soleil a far parte della settima edizione del “GF Vip”. Tuttavia non viene scritto se sarà concorrente, opinionista oppure semplice ospite come successo per il reality ambientato in Honduras.

La notizia viene riportata dal direttore nella rubrica “Up & Down“: “Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo Gf Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene”.

Invece per il blogger Amedeo Venza, conosciuto negli ultimi anni per i suoi scoop per l’ambiente dedicato nei reality show, Mediaset starebbe pensando di affidare un programma a Soleil per il prossimo autunno che le considerebbe così di fare il grande salto sul piccolo schermo.