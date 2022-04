GF Vip 7, Soleil Sorgè potrebbe far parte del cast: gli ultimi rumor

Soleil Sorgè, sia nel bene che nel male, è stata la protagonista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’italoamericana infatti, per tutta la durata del reality, riesce a conquistare la prima pagina dei settimanali per via del triangolo amoroso insieme ad Alex Belli e Delia Duran.

Ormai però si tratta del passato, dal momento che Alex ha affermato di aver dimenticato Soleil preferendo Delia, mentre l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Sole infatti è attualmente impegnata nel ruolo di opinionista a “La pupa e il secchione“, il reality in onda su Italia 1 condotto da Barbara D’Urso, in cui viene affiancata da Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Gli ultimi rumor su Soleil Sorgè

Nonostante manchi un po’ di tempo per l’inizio del “Grande Fratello Vip 7”, i rumor sulla trasmissione non tardano ad arrivare e alcuni sono collegati proprio a Soleil. Difatti per molti è probabile la presenza dell’influencer nel cast del reality show, anche se il ruolo che dovrebbe occupare non viene specificato.

La notizia tra l’altro viene condivisa anche dal sito “Leggo“: “Soleil ci sarà anche l’anno prossimo: ma con un ruolo diverso. I rumors sempre più insistenti. Su Soleil Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi… Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip”.

Difficilmente potremmo rivederla nel ruolo di concorrente, mentre ci sarebbero più speranze nel ruolo da opinionista, magari al fianco di Sonia Bruganelli. Ad aprire a questa ipotesi è stata proprio la moglie di Paolo Bonolis: “Se ci sarà nel mio programma che sta per uscire? Questo non lo posso dire. Però ci rivedremo e per tempo vi faremo sapere tutto. Si tratterà di un programma molto molto molto di concetto. Non posso anticiparvi nulla perché basta che dico una parola e si capisce”.