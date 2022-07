Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, ovviamente insieme al suo staff, sta lavorando duramente per comporre il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Già dagli opinionisti si capisce comunque di star puntando in alto, dal momento che oltre alla riconferma di Sonia Bruganelli al posto di Adriana Volpe troviamo, al suo esordio in assoluto all’interno di un reality, Orietta Berti.

Per il cast invece al momento sembrano esserci 6 concorrenti confermati dallo stesso Signorini su Instagram che quindi, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbero entrare nella Casa dalla prima puntata. Essi sono: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Diego Armando Maradona Jr, Antonella Fiordelisi e George CIupilan.

Oltre ai nomi già confermati, ci sono anche altri vipponi accostati per far parte del cast, tra cui quelli più gettonati sono sicuramente Rita Dalla Chiesa e Giovanni Ciacci.

Le ultime voci sul “Grande Fratello Vip”

Sulla data di partenza fino a questo momento si era dato per certo l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip” per la giornata del 12 settembre, quindi il secondo lunedì del mese. Secondo le ultime indiscrezioni però la trasmissione non inizierà da quella data, dal momento che ha ricevuto un piccolo slittamento.

Come rivelato da “Investigatore social“, l’alias di Alessandro Rosica visto spesso a “Mattino Cinque” condotto da Federica Panicucci ove spesso ha parlato di gossip e del mondo dei reality show, il “GF Vip 7” inizierà con un ritardo di 7 giorni: “Cambio dell’ ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il ‘Gf Vip’ inizierà il 19 settembre“.

Per il momento però non vengono svelati i motivi di forza maggiore che hanno causato lo slittamento della trasmissione di una settimana. La finale invece è stata programmata per il mese di marzo ma, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, il tutto potrebbe durare fino al mese di maggio, sempre ascolti permettendo, diventando così l’edizione più lunga di sempre.