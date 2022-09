GF Vip 7, Sara Manfuso minaccia di abbandonare il programma: "Ho sbagliato a venire, non ci sto a passare per arpia"

Ascolta questo articolo

Durante la terza diretta del “Grande Fratello Vip” si ritorna a parlare nuovamente della famiglia Lamborghini, Alfonso Signorini però cerca di focalizzarsi di più su Ginevra. Nonostante questo, la vippona non nasconde di voler ritrovare nuovamente un punto in comune con la sorella Elettra e far pace definitivamente con lei.

Intanto nel corso della puntata vengono mostrate delle clip in cui Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlano di Ginevra Lamborghini. Questo momento però non viene apprezzato dalle prime due donne e, come riportato testualmente da “Biccy“, durante la pubblicità Sara avrebbe manifestato la propria voglia di abbandonare la Casa.

Lo sfogo di Sara Manfuso dopo la clip di Signorini

Senza peli sulla lingua, Sara ammette che non le è piaciuto ciò che ha mostrato Alfonso durante la puntata, sottolineando come avrebbero solamente scherzato con Ginevra. Per questo motivo, oltre ad aver un brevissimo chiarimento con la Lamborghini, rivela che dopo quel confronto, ha chiesto immediatamente a Gioele nel chiedere scusa a Ginevra.

Il suo sfogo però non termina qui: “Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Hanno fatto un montaggio contro di me“.

Elenoire non è da meno e, dopo la clip contro Ginevra, afferma: “Io non le faccio queste cose… montano delle robe allucinanti. Io lo dicevo per ridere… se pensavo questa cosa non legavo nemmeno con te così… vedi che circo che fanno“. Nella parte finale del discorso interviene anche Pamela Prati: “Per quello bisogna stare attenti. E comunque non si può mai sapere la verità”.