GF Vip 7, Sara Manfuso abbandona il reality

Sara Manfuso, durante uno sfogo, aveva già annunciato la sua intenzione di abbandonare la trasmissione e il motivo, sempre secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero legate sempre al caso su Marco Bellavia. Il sito “Fanpage” ha annunciato che nel pomeriggio, durante i problemi tecnici che hanno bloccato la visione della diretta, gli autori avrebbero provato in ogni modo a convincerla a rimanere.

Il comunicato del “GF Vip”, arrivato in queste ore, annuncia l’addio della giornalista in maniera piuttosto striminzita, non spiegando i veri motivi dietro a questa scelta della ormai ex vippona: “Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la Casa di Grande Fratello Vip“.

Nonostante, infatti, Sara Manfuso non fosse direttamente coinvolta nel caso Marco Bellavia, già dopo la diretta di lunedì aveva dichiarato di voler abbandonare la trasmissione: “Prima della nomination di giovedì scorso ho parlato 1 ora e mezzo con Marco. Lui si è sfogato, ha pianto, ci siamo anche abbracciato, ma ad un certo punto ho capito che non potevo far altro per lui perchè quello che stava passando era fuori dalla sua portata. Mi è pesato tanto… Quello che è successo a Marco è una cosa enorme… Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita“.

I più mal pensanti ritengono che Sara Manfuso abbia deciso di lasciare gli studi di Cinecittà per cercare di ripulirsi l’immagine. Attualmente però al pubblico non è stato detto ancora nulla ufficialmente dietro a questo ritiro, non improvviso, della giornalista.

Il suo addio potrebbe non essere isolato. Difatti nei giorni scorsi aveva minacciato di voler abbandonare la Casa più spiata d’Italia anche Patrizia Rossetti, ma al momento la conduttrice sembra aver messo da parte questo mal di pancia ed è decisa, salvo clamorosi colpi di scena, a continuare nel gioco.