GF Vip 7, salta un concorrente annunciato da Signorini: l’indiscrezione

I preparativi per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” stanno continuando ad andare avanti. Come fatto capire da Alfonso Signorini in una recente intervista da Simona Ventura, nel cast dovrebbero far parte quasi sicuramente Antonino Spinalbese, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini.

Negli studi di Cinecittà dovrebbe sbarcare anche Elenoire Ferruzzi, dal momento che l’indizio di Chanel nr 6 sarebbe riferito all’icona del mondo LGBTQ+. Gli altri due indizi rilasciati dal direttore del settimanale “Chi” sarebbero riferiti a George Ciupilan ed a sorpresa a Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, e non a Diego Armando Maradona Jr.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip 7”

Come rivelato dalla pagina Instagram “The Pipol Tv“, l’indizio con il pallone e una musica napoletana non era riferita alla partecipazione di Diego Armando Maradona Jr, come hanno ipotizzato praticamente quasi tutti, ma a Nicolò Pirlo. Il figlio di Andrea sta attualmente continuando a giocare a calcio in una squadra di influencer, ideata dal cantante Marco Filadelfia, che ha come missione quella di finanziare la “Marco Simoncelli Fondazione Onlus“.

Nel cast quindi doveva far parte anche Nicolò, ma per “The Pipol Tv” la sua presenza è saltata per più di un motivo: “Figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contattati del GFvip. Nicolò, però, in questo momento della sua vita (dopo aver appeso le scarpette al chiodo) vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato. Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età“.

Si sta comunque continuando a cercare di convincere un calciatore a far parte del cast, siccome in passato sono stati molto vicini a far entrare nella Casa più spiata d’Italia Maxi López, conosciuto nel mondo della cronaca rosa per la sua relazione con Wanda Nara. Tuttavia l’ex attaccante ha deciso di fare un passo indietro dopo essere diventato proprietario del Birmingham City.